Джеррард: «Рейнджерс» должны обыграть «Фейеноорд» в память о Риксене

Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Стивен Джеррард отметил, что команда постарается добиться победы в матче группового этапа Лиги Европы с «Фейеноордом» в память о бывшем игроке Фернандо Риксене.
Риксен с 2013 года боролся с боковым амиотрофическим склерозом. Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличу и последующей атрофии мышц. Из-за болезни экс-футболист был долгое время прикован к постели и потерял способность разговаривать.
«Это будет эмоциональный вечер. Команде нужна будет серьёзная поддержка. Мы должны победить в память о Фернандо Риксене. Я уверен, что болельщики в эти минуты подавлены, поэтому мы хотим приложить все усилия, чтобы посвятить победу Фернандо.
Риксен был фантастическим игроком, который от всего сердца любил футбол. Мне посчастливилось встретиться с ним несколько раз. Я видел, как он боролся. Фернандо был не только отличном игроком, но и прекрасным человеком», — приводит слова Джеррарда BBC.
- 18 сентября 2019
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