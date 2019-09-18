Сересо прокомментировал возможный штраф в € 300 для «Барсы» по делу Гризманна
Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал информацию о возможном штрафе для «Барселоны» в размере € 300 за ведение переговоров с французским форвардом Антуаном Гризманном без предупреждения об этом мадридского клуба.
«Всё это требует детального рассмотрения, наши юристы будут работать над этим вопросом. Не думаю, что стоит всерьёз говорить о € 300 штрафа, но таков футбол», — приводит слова Сересо AS.
Ранее появилась информация, что «Барселона» может быть оштрафована на сумму € 300 за то, что минувшей весной вела переговоры с Гризманном в обход «Атлетико». Другим возможным наказанием для каталонского клуба может стать проведение домашнего матча чемпионата Испании без болельщиков.
«Барселону» всё ещё могут наказать за переговоры с Гризманном
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