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Сересо прокомментировал возможный штраф в € 300 для «Барсы» по делу Гризманна

Сересо прокомментировал возможный штраф в € 300 для «Барсы» по делу Гризманна
Футбол / Испания 0

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал информацию о возможном штрафе для «Барселоны» в размере € 300 за ведение переговоров с французским форвардом Антуаном Гризманном без предупреждения об этом мадридского клуба.

«Всё это требует детального рассмотрения, наши юристы будут работать над этим вопросом. Не думаю, что стоит всерьёз говорить о € 300 штрафа, но таков футбол», — приводит слова Сересо AS.

Ранее появилась информация, что «Барселона» может быть оштрафована на сумму € 300 за то, что минувшей весной вела переговоры с Гризманном в обход «Атлетико». Другим возможным наказанием для каталонского клуба может стать проведение домашнего матча чемпионата Испании без болельщиков.

«Барселону» всё ещё могут наказать за переговоры с Гризманном
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