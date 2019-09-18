«Байер» — «Локомотив»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Байера» и «Локомотива» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Байер»: Градецки, Та, С. Бендер, Л. Бендер, Бэйли, Баумгартлингер, Венделл, Арангис, Хаверц, Фолланд, Беллараби.



«Локомотив»: Гильерме, Хёведес, Мурило, Чорлука, Игнатьев, Крыховяк, Рыбусь, Баринов, Жемалетдинов, Жоау Мариу, Смолов.

Соперниками немецкой и российской команд в группе D являются туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико», которые также проведут свой матч сегодня, начало – в 22:00 мск.



С полным расписанием группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Положение команд в группах можно посмотреть, перейдя по ссылке.