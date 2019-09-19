Сборная России поднялась на 42-е место в рейтинге ФИФА, который сегодня, 19 сентября, был опубликован на сайте организации. В активе российской команды на сегодняшний день 1455 очков. Ранее сборная России занимала 46-ю позицию.



Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии, второй идёт команда Франции. Третью позицию занимает Бразилии, далее — команды Англии, Португалии и Уругвая.



Топ-10 рейтинга ФИФА в настоящее время выглядит следующим образом:



1. Бельгия (1752 очка)

2. Франция (1725)

3. Бразилия (1719)

4. Англия (1662)

5. Португалия (1643)

6. Уругвай (1639)

7. Испания (1631)

8. Хорватия (1625)

9. Колумбия (1622)

10. Аргентина (1614).

…

42. Россия (1436).