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Сборная России поднялась на 42-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на 42-е место в рейтинге ФИФА
Футбол / Сборная России 0

Сборная России поднялась на 42-е место в рейтинге ФИФА, который сегодня, 19 сентября, был опубликован на сайте организации. В активе российской команды на сегодняшний день 1455 очков. Ранее сборная России занимала 46-ю позицию.

Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии, второй идёт команда Франции. Третью позицию занимает Бразилии, далее — команды Англии, Португалии и Уругвая.

Топ-10 рейтинга ФИФА в настоящее время выглядит следующим образом:

1. Бельгия (1752 очка)
2. Франция (1725)
3. Бразилия (1719)
4. Англия (1662)
5. Португалия (1643)
6. Уругвай (1639)
7. Испания (1631)
8. Хорватия (1625)
9. Колумбия (1622)
10. Аргентина (1614).

42. Россия (1436).

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