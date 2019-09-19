Сборная России поднялась на 42-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась на 42-е место в рейтинге ФИФА, который сегодня, 19 сентября, был опубликован на сайте организации. В активе российской команды на сегодняшний день 1455 очков. Ранее сборная России занимала 46-ю позицию.
Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии, второй идёт команда Франции. Третью позицию занимает Бразилии, далее — команды Англии, Португалии и Уругвая.
Топ-10 рейтинга ФИФА в настоящее время выглядит следующим образом:
1. Бельгия (1752 очка)
2. Франция (1725)
3. Бразилия (1719)
4. Англия (1662)
5. Португалия (1643)
6. Уругвай (1639)
7. Испания (1631)
8. Хорватия (1625)
9. Колумбия (1622)
10. Аргентина (1614).
…
42. Россия (1436).
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