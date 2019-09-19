Дюков: надеемся, что Пустовойтова будет судить матчи ФНЛ и РПЛ

Президент РФС Александр Дюков рассказал, какие вопросы были затронуты на сегодняшнем исполкоме организации.

«Мы обсуждали не только судейство — в повестке было 9 вопросов. Списки арбитров, которые будут судить матчи ПФЛ и ФНЛ, утвердили. По поводу арбитров РПЛ. Второе поручение касалось создания дополнительного списка из четырех арбитров. Еще один судейский вопрос, который обсуждался, — дальнейшее развитие судейства в российском футболе. Ведется системный анализ и разработка системных предложений по улучшению качества судейского инспектирования. Нужны прозрачные регламенты по назначению судей, изменение их мотивации, также нам нужны улучшения в системе подготовки арбитров. Большие надежды возлагаем на VAR — мы считаем, что он развивается. Количество ключевых ошибок в тех матчах, где эта система используется, значительно снизилось.



Другая важная мера по улучшению качества работы наших судей — расширение списка арбитров. Сейчас в нём 24 судьи, надеюсь, что в ближайшее время он будет утвержден. Во время перерыва на матчи сборных был проведён учебно-тренировочный сбор для судей. Пустовойтова включена в список судей, которые будут судить матчи ПФЛ. Мы возлагаем на неё определённые надежды. Надеемся, что она хорошо себя зарекомендует, и будет допущена в дальнейшем до матчей ФНЛ, а там и до РПЛ. Помимо Пустовойтовой в список включены ещё Курочкина Екатерина и Купская Марина», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.