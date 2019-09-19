Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лига Европы. «Лудогорец» — ЦСКА: прямой эфир матча, смотреть онлайн

Лига Европы. «Лудогорец» — ЦСКА: прямой эфир матча, смотреть онлайн
Футбол / Лига Европы 0

Сегодня, 19 сентября, состоится матч «Лудогорец» — ЦСКА. Встреча 1-го тура группового этапа Лиги Европы пройдёт на стадионе «Лудогорец Арена» в Разграде. Прямая видеотрансляция матча на «Матч ТВ» начнётся в 22:00 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельто. В роли его ассистентов выступят Сенад Ибришимбегович и Давор Бельо. Резервный рефери – Адмир Шехович.

Соперниками болгарского и российского клубов в группе Н являются испанский «Эспаньол» и венгерский «Ференцварош», которые также проведут свой матч сегодня, начало – в 22:00 мск.

С полным расписанием матчей группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги Европы можно ознакомиться на «Чемпионате». Составы групп доступны по ссылке.

«Лудогорец» — ЦСКА: стали известны ставки россиян на матч
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент