Лига Европы. «Лудогорец» — ЦСКА: прямой эфир матча, смотреть онлайн
Сегодня, 19 сентября, состоится матч «Лудогорец» — ЦСКА. Встреча 1-го тура группового этапа Лиги Европы пройдёт на стадионе «Лудогорец Арена» в Разграде. Прямая видеотрансляция матча на «Матч ТВ» начнётся в 22:00 мск.
Обслужит встречу бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельто. В роли его ассистентов выступят Сенад Ибришимбегович и Давор Бельо. Резервный рефери – Адмир Шехович.
Соперниками болгарского и российского клубов в группе Н являются испанский «Эспаньол» и венгерский «Ференцварош», которые также проведут свой матч сегодня, начало – в 22:00 мск.
С полным расписанием матчей группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги Европы можно ознакомиться на «Чемпионате». Составы групп доступны по ссылке.
«Лудогорец» — ЦСКА: стали известны ставки россиян на матч
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