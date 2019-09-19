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Де Вильена в матче «Базель» — «Краснодар» забил в свои ворота и сделал счёт 4:0

Де Вильена в матче «Базель» — «Краснодар» забил в свои ворота и сделал счёт 4:0
Футбол / Лига Европы 0

Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена стал автором четвёртого гола в выездном матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы со швейцарским «Базелем». 24-летний футболист забил в свои ворота на 54-й минуте. За две минуты до автогола отличился хавбек хозяев Лука Зуффи.

Матч «Базель» — «Краснодар» сейчас проходит в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк». К 60-й минуте счёт 4:0 в пользу швейцарской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Во 2-м туре группового этапа Лиги Европы «Краснодар» на домашней арене примет «Хетафе», а «Базель» в гостях встретится с «Трабзонспором». Обе встречи состоятся 3 октября, начало — в 22:00 мск.

Полное расписание матчей группового этапа Лиги Европы доступно на «Чемпионате».

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