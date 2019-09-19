«Краснодар» потерпел разгром в стартовом матче Лиги Европы с «Базелем» — 0:5

В матче 1-го тура группы C Лиги Европы «Базель» принимал «Краснодар». Встреча состоялась в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «Базеля» Кевин Буа на 9-й минуте. В конце первого тайма Буа оформил дубль. В начале второй половины отличился хавбек хозяев Лука Зуффи. Спустя две минуты мяч в свои ворота отправил полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена. В конце матча ещё один гол забил форвард швейцарской команды Ноа Окафор.

В другом матче 1-го тура группы C Лиги Европы «Хетафе» принимал «Трабзонспор». Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий «Хетафе» Родригес Анхель, отправивший мяч в ворота соперника на 18-й минуте.