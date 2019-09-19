«Краснодар» потерпел разгром в стартовом матче Лиги Европы с «Базелем» — 0:5

В матче 1-го тура группы C Лиги Европы «Базель» принимал «Краснодар». Встреча состоялась в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал полузащитник «Базеля» Кевин Буа на 9-й минуте. В конце первого тайма Буа оформил дубль. В начале второй половины отличился хавбек хозяев Лука Зуффи. Спустя две минуты мяч в свои ворота отправил полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена. В конце матча ещё один гол забил форвард швейцарской команды Ноа Окафор.
В другом матче 1-го тура группы C Лиги Европы «Хетафе» принимал «Трабзонспор». Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного гола стал нападающий «Хетафе» Родригес Анхель, отправивший мяч в ворота соперника на 18-й минуте.
- 19 сентября 2019
-
22:32
-
22:31
-
22:17
-
22:14
-
21:57
-
21:53
-
21:51
-
21:49
-
21:47
-
21:47
-
21:43
-
21:27
-
21:20
-
21:19
-
21:10
-
20:57
-
20:54
-
20:46
-
20:31
-
20:18
-
20:14
-
20:11
-
20:03
-
19:51
-
19:36
-
19:33
-
19:21
-
19:18
-
19:05
-
19:04
-
18:55
-
18:40
-
18:36
-
18:29
-
18:22