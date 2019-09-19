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«Краснодар» потерпел разгром в стартовом матче Лиги Европы с «Базелем» — 0:5

«Краснодар» потерпел разгром в стартовом матче Лиги Европы с «Базелем» — 0:5
Футбол / Лига Европы 0

В матче 1-го тура группы C Лиги Европы «Базель» принимал «Краснодар». Встреча состоялась в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «Базеля» Кевин Буа на 9-й минуте. В конце первого тайма Буа оформил дубль. В начале второй половины отличился хавбек хозяев Лука Зуффи. Спустя две минуты мяч в свои ворота отправил полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена. В конце матча ещё один гол забил форвард швейцарской команды Ноа Окафор.

Лига Европы. Группа C. 1-й тур
19 сентября 2019, четверг. 19:55 МСК
Базель
Базель, Швейцария
Окончен
5 : 0
Краснодар
Краснодар, Россия
1:0 Буа – 9'   2:0 Буа – 40'   3:0 Зуффи – 52'   4:0 де Вильена – 54' (автогол)   5:0 Окафор – 79'

В другом матче 1-го тура группы C Лиги Европы «Хетафе» принимал «Трабзонспор». Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий «Хетафе» Родригес Анхель, отправивший мяч в ворота соперника на 18-й минуте.

Лига Европы. Группа C. 1-й тур
19 сентября 2019, четверг. 19:55 МСК
Хетафе
Хетафе, Испания
Окончен
1 : 0
Трабзонспор
Трабзон, Турция
1:0 Анхель – 18'
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