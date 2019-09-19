«Лацио» потерпел поражение в матче ЛЕ с ЧФР, «Ренн» и «Селтик» поделили очки

В матче 1-го тура группы E Лиги Европы ЧФР принимал «Лацио». Встреча прошла в Клуж-Напоке на стадионе «Константин Радулеску» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе ЧФР отличились полузащитник Чиприан Дяк, реализовавший пенальти, и нападающий Бийель Омрани. Автором единственного гола «Лацио» стал защитник Баштуш.

В другом матче 1-го тура группы E Лиги Европы «Ренн» принимал «Селтик». Встреча состоялась в Ренне на стадионе «Роазон Парк» и завершилась со счётом 1:1.

Первый мяч забил нападающий «Ренна» М'Байе Ньянг на 37-й минуте, реализовав пенальти. В начале второго тайма полузащитник «Селтика» Райан Кристи сравнял счёт, точно пробив с 11-метровой отметки.

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