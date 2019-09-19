Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Лацио» потерпел поражение в матче ЛЕ с ЧФР, «Ренн» и «Селтик» поделили очки

«Лацио» потерпел поражение в матче ЛЕ с ЧФР, «Ренн» и «Селтик» поделили очки
Футбол / Лига Европы 0

В матче 1-го тура группы E Лиги Европы ЧФР принимал «Лацио». Встреча прошла в Клуж-Напоке на стадионе «Константин Радулеску» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе ЧФР отличились полузащитник Чиприан Дяк, реализовавший пенальти, и нападающий Бийель Омрани. Автором единственного гола «Лацио» стал защитник Баштуш.

Лига Европы. Группа E. 1-й тур
19 сентября 2019, четверг. 19:55 МСК
ЧФР Клуж
Клуж-Напока, Румыния
Окончен
2 : 1
Лацио
Рим, Италия
0:1 Баштуш – 25'   1:1 Дяк – 41' (пен)   2:1 Омрани – 75'

В другом матче 1-го тура группы E Лиги Европы «Ренн» принимал «Селтик». Встреча состоялась в Ренне на стадионе «Роазон Парк» и завершилась со счётом 1:1.

Первый мяч забил нападающий «Ренна» М'Байе Ньянг на 37-й минуте, реализовав пенальти. В начале второго тайма полузащитник «Селтика» Райан Кристи сравнял счёт, точно пробив с 11-метровой отметки.

Лига Европы. Группа E. 1-й тур
19 сентября 2019, четверг. 19:55 МСК
Ренн
Ренн, Франция
Окончен
1 : 1
Селтик
Глазго, Шотландия
1:0 Ньянг – 37' (пен)   1:1 Кристи – 59' (пен)
Удаления: нет / Байо – 90+2'

Турнирная таблица Лиги Европы доступна на «Чемпионате».

Самый эпичный пенальти в истории РПЛ. Он был в матче с участием «Спартака»
Ровно 10 лет назад.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент