«Лацио» потерпел поражение в матче ЛЕ с ЧФР, «Ренн» и «Селтик» поделили очки
В матче 1-го тура группы E Лиги Европы ЧФР принимал «Лацио». Встреча прошла в Клуж-Напоке на стадионе «Константин Радулеску» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В составе ЧФР отличились полузащитник Чиприан Дяк, реализовавший пенальти, и нападающий Бийель Омрани. Автором единственного гола «Лацио» стал защитник Баштуш.
Лига Европы. Группа E. 1-й тур
19 сентября 2019, четверг. 19:55 МСК
ЧФР Клуж
Клуж-Напока, Румыния
Окончен
2 : 1
Лацио
Рим, Италия
0:1 Баштуш – 25' 1:1 Дяк – 41' (пен) 2:1 Омрани – 75'
В другом матче 1-го тура группы E Лиги Европы «Ренн» принимал «Селтик». Встреча состоялась в Ренне на стадионе «Роазон Парк» и завершилась со счётом 1:1.
Первый мяч забил нападающий «Ренна» М'Байе Ньянг на 37-й минуте, реализовав пенальти. В начале второго тайма полузащитник «Селтика» Райан Кристи сравнял счёт, точно пробив с 11-метровой отметки.
Лига Европы. Группа E. 1-й тур
19 сентября 2019, четверг. 19:55 МСК
Ренн
Ренн, Франция
Окончен
1 : 1
Селтик
Глазго, Шотландия
1:0 Ньянг – 37' (пен) 1:1 Кристи – 59' (пен)
Удаления: нет / Байо – 90+2'
Турнирная таблица Лиги Европы доступна на «Чемпионате».
Самый эпичный пенальти в истории РПЛ. Он был в матче с участием «Спартака»
Ровно 10 лет назад.
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