«Лудогорец» — ЦСКА: Кешерю забил 5-й гол в ворота «армейцев»

Румынский нападающий болгарского «Лудогорца» Клаудиу Кешерю отметился третьим голом в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с московским ЦСКА.



Кешерю отличился на 73-й минуте, оформив хет-трик. Форвард отличился с пенальтию



Матч «Лудогорец» — ЦСКА проходит в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Лудогорец» — ЦСКА.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельто. В роли его ассистентов выступают Сенад Ибришимбегович и Давор Бельо. Резервный рефери – Адмир Шехович.



Соперниками болгарского и российского клубов в группе Н являются испанский «Эспаньол» и венгерский «Ференцварош», которые параллельно проводят свой матч.

«Лудогорец» — ЦСКА: Кешерю довёл счёт до разгромного