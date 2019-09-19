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«Лудогорец» — ЦСКА: Кешерю забил 5-й гол в ворота «армейцев»

«Лудогорец» — ЦСКА: Кешерю забил 5-й гол в ворота «армейцев»
Футбол / Лига Европы 0

Румынский нападающий болгарского «Лудогорца» Клаудиу Кешерю отметился третьим голом в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с московским ЦСКА.

Кешерю отличился на 73-й минуте, оформив хет-трик. Форвард отличился с пенальтию

Матч «Лудогорец» — ЦСКА проходит в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Лудогорец» — ЦСКА.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельто. В роли его ассистентов выступают Сенад Ибришимбегович и Давор Бельо. Резервный рефери – Адмир Шехович.

Соперниками болгарского и российского клубов в группе Н являются испанский «Эспаньол» и венгерский «Ференцварош», которые параллельно проводят свой матч.

«Лудогорец» — ЦСКА: Кешерю довёл счёт до разгромного
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