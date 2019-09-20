Хавбек «Уфы»: будет тяжёлая игра, но мы сделаем всё, чтобы победить «Спартак»

Полузащитник «Уфы» Николай Гиоргобиани поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

«Со «Спартаком» будет очень тяжёлая игра. Но мы будем играть дома при своих болельщиках и сделаем всё, чтобы победить. Хороший ли это момент для нас с учётом разговоров вокруг «Спартака»? Для нас не бывает хороших моментов — каждая игра тяжёлая. Будем бороться и посмотрим, что из этого получится», — приводят слова хавбека «Известия».

Матч «Уфа» — «Спартак» состоится сегодня, 20 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Нефтяник» и начнётся в 17:30 мск.

«Спартак», набрав 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Уфа» (11) — на девятом месте.