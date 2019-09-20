Григорчук: футболисты Астаны – молодцы, я ими очень доволен

Тренер «Астаны» Роман Григорчук прокомментировал результат матча первого тура Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (0:1).
«После таких игр в раздевалке нет необходимости говорить что-то особенное, потому что я видел, что не было расстройства или разочарования, все понимали, с кем мы играли и что сыграли на максимуме возможностей. Футболисты проделали огромный объём работы. Необходимо убрать весь негатив, связанный с поражением, и оставить лишь позитивные моменты. Понятно, что есть моменты, над которыми нам нужно работать, но они есть всегда. Думаю, что вот такое позитивное состояние мы должны сохранить и двигаться дальше.
Можем сказать, что увидели определенную разницу в уровне, на котором играем мы и «Манчестер Юнайтед». Но футболисты «Астаны» просто молодцы, я ими очень доволен, они сегодня выглядели очень достойно. Я снимаю перед ними шляпу, и остается лишь поаплодировать им», — приводит слова Григорчука пресс-служба «Астаны».
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