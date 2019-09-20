Алексис предотвратил драку между Лукаку и Брозовичем

Новичок «Интера» нападающий Алексис Санчес предотвратил возможную драку между одноклубниками Ромелу Лукаку и Марсело Брозовичем в перерыве матча со «Славией» (1:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Ранее в СМИ сообщалось, что Лукаку после окончания первого тайма выразил недовольство действиями партнёров и в эмоциональной форме призвал их следовать установкам главного тренера Антонио Конте и больше играть в атаку. Полузащитник Марсело Брозович принял слова бельгийца на свой счёт и грубо ответил ему, после чего между игроками началась перепалка, которая переросла в стычку.
Кроме того, Конте остался крайне недоволен этой ситуацией и посоветовал руководству миланского клуба рассмотреть этот инцидент.
- 20 сентября 2019
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