Нападающий «Лудогорца»: во втором тайме матча с ЦСКА залетело всё
Нападающий «Лудогорца» Йоди Лукоки поделился впечатлениями от домашнего матча с ЦСКА в 1-м туре группового турнира Лиги Европы. В этой встрече болгарский клуб разгромил «армейцев» со счётом 5:1. Игра состоялась в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена».
«Если смотреть на счёт, то может показаться, что это была лёгкая игра, но всё не так прсто. ЦСКА — очень хорошая команда. Над сказать, что во втором тайме залетело всё. Получился хороший матч с разницей в двух таймах. Наш тренер был уверен, что нам удастся переломить ход игры», — цитирует форварда «Топ спорт».
Во 2-м туре ЦСКА на своём поле встретится с испанским «Эспаньолом». Матч состоится 3 октября. Начало — в 19:55 по московскому времени.
Защитник «Лудогорца»: это большой успех для болгарского футбола
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