Жевнов получил высшую категорию УЕФА для тренеров вратарей

В сентябре тренер «Зенита» Юрий Жевнов прошёл обучение по программе УЕФА в Республике Беларусь на базе местной федерации футбола. По итогам курса специалист получил диплом и лицензию категории «А» УЕФА для тренеров вратарей.



Напомним, что Жевнов присоединился к штабу сине-бело-голубых 14 сентября 2018 года. После завершения игровой карьеры он также работал в академии Белорусской федерации футбола и в национальной сборной страны.



«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Юрия Жевнова с успешным прохождением обучения!» — говорится на официальном сайте петербургской команды.

«Зенит» после девяти туров занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги второе место, набрав 20 очков.