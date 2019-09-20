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Жевнов получил высшую категорию УЕФА для тренеров вратарей

Жевнов получил высшую категорию УЕФА для тренеров вратарей
Футбол / РПЛ 0

В сентябре тренер «Зенита» Юрий Жевнов прошёл обучение по программе УЕФА в Республике Беларусь на базе местной федерации футбола. По итогам курса специалист получил диплом и лицензию категории «А» УЕФА для тренеров вратарей.

Напомним, что Жевнов присоединился к штабу сине-бело-голубых 14 сентября 2018 года. После завершения игровой карьеры он также работал в академии Белорусской федерации футбола и в национальной сборной страны.

«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Юрия Жевнова с успешным прохождением обучения!» — говорится на официальном сайте петербургской команды.

«Зенит» после девяти туров занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги второе место, набрав 20 очков.

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