Жевнов получил высшую категорию УЕФА для тренеров вратарей
В сентябре тренер «Зенита» Юрий Жевнов прошёл обучение по программе УЕФА в Республике Беларусь на базе местной федерации футбола. По итогам курса специалист получил диплом и лицензию категории «А» УЕФА для тренеров вратарей.
Напомним, что Жевнов присоединился к штабу сине-бело-голубых 14 сентября 2018 года. После завершения игровой карьеры он также работал в академии Белорусской федерации футбола и в национальной сборной страны.
«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Юрия Жевнова с успешным прохождением обучения!» — говорится на официальном сайте петербургской команды.
«Зенит» после девяти туров занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги второе место, набрав 20 очков.
«Зенит» показал, как Кокорин проходил медосмотр
- 20 сентября 2019
-
16:53
-
16:41
-
16:35
-
16:34
-
16:32
-
16:20
-
16:04
-
15:52
-
15:48
-
15:28
-
15:16
-
15:06
-
15:03
-
14:48
-
14:45
-
14:38
-
14:31
-
14:24
-
14:16
-
14:15
-
14:05
-
14:05
-
13:41
-
13:23
-
13:12
-
13:06
-
12:48
-
12:46
-
12:25
-
12:04
-
12:03
-
11:44
-
11:30
-
11:21
-
11:03
Партнерский контент