Украинский журналист: здесь Кононову не простили бы футболки с Путиным

Украинский журналист Игорь Бурбас поделился мнением о возможном приглашении главного тренера московского «Спартака» Олега Кононова в киевское «Динамо».

«А Кононова действительно президенту „Динамо“ предлагали. Бесполезно. Суркис — это уже взвешенный в своих решениях человек, оценивает все риски приглашения патриота совсем недружественной нам страны. Белорусу здесь не простили бы знаменитой футболки и публичного прислуживания явному недругу Украины», — написал Бурбас в своём «твиттере».

В октябре 2017 года Кононов в своём «инстаграме» опубликовал фото, на котором он предстал в футболке с изображением президента России Владимира Путина.

Напомним, Кононов возглавил «Спартак» в ноябре прошлого года. Под его руководством в минувшем сезоне красно-белые заняли пятое место в чемпионате России. В текущем розыгрыше Премьер-Лиги после девяти туров «Спартак» занимает шестое место, набрав 14 очков.