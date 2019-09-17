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Журналист Франков: не представляю, чтобы Кононов мог стать тренером «Динамо»

Журналист Франков: не представляю, чтобы Кононов мог стать тренером «Динамо»
Футбол / Прочие турниры 0

Украинский журналист и бывший член исполкома ФФУ Артём Франков прокомментировал вероятность перехода главного тренера «Спартака» Олега Кононова в киевское «Динамо».

«Я не представляю, чтобы гражданин России Кононов сейчас мог стать тренером киевского «Динамо». Я говорю в данный момент при данной политической ситуации. Кононов же относительно недавно оформил гражданство РФ. Думаю, что здесь этого не потерпят.
Почему? Не нужно недооценивать киевское «Динамо». Думаете, этот клуб подберёт тренера, который терпит крах в «Спартаке»? Если бы Кононов добился успеха в Москве, который сравним по масштабам с «Динамо», это могло бы стать основанием для его приглашения. До того работа оценивается позитивно только в командах куда меньшего масштаба.

Политическую составляющую вопроса можно было бы компенсировать суперспортивной, но таковой нет. Да, Кононов связывался с агентом Вадимом Шаблием. Это одна из сторон, почему вообще возник этот вопрос. Вполне допускаю, что Шаблий, преследующий интересы своего клиента, может рассматривать вариант его трудоустройства в «Динамо». Я же не представляю, как эти движения способны обрести реальность», – приводит слова Франкова «Спорт-экспресс».

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