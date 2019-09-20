Серия поражений «Спартака» достигла четырёх матчей

Московский «Спартак» проиграл «Уфе» со счётом 0:1 в выездном матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

Серия поражений красно-белых в чемпионате России достигла трёх встреч, во всех турнирах — четырёх. До матча с «Уфой» команда Олега Кононова проиграла «Уралу» (1:2) и «Зениту» (0:1) в РПЛ и «Браге» (1:2) — в ответной встрече раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Спартак», набрав 14 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В 11-м туре красно-белые сыграют с «Оренбургом». Матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 29 сентября, начало — в 16:30 мск.

Посмотреть полный календарь Премьер-Лиги сезона-2019/20 можно на «Чемпионате». Турнирная таблица российского первенства доступна здесь.