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«Кто может отказать «Спартаку»?! Рианчо заявил о готовности вернуться в клуб

«Кто может отказать «Спартаку»?! Рианчо заявил о готовности вернуться в клуб
Футбол / РПЛ 0

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал ситуацию с будущим главного тренера «Спартака» Олега Кононова.

«Думаю, руководство «Спартака» доверяет этому тренеру. Именно руководители должны решить, дадут они тренеру кредит доверия или нет. Не знаю, доверяют ли тренеру игроки. Это очень важно. Если игроки полагаются на тренера и доверяют ему, то нужно проявить терпение. Если игроки не доверяют Кононову, то благоприятных результатов никогда не будет.

Готов ли я вернуться в «Спартак»? Конечно. Кто может отказать «Спартаку»?! Это самый большой клуб в России», — приводит слова Рауля Рианчо Sport24.

«Спартак», набрав 14 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата.

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