Мостовой — о Кононове в «Спартаке»: 10 месяцев прошло — прогресса ноль

Экс-футболист столичного «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых от «Уфы» (0:1) в выездном матче 10-го тура и выразил мнение, что главный тренер москвичей Олег Кононов не справляется со своей работой.
«Новое поражение. Мне кажется, и главному тренеру, и руководству пора признать, что не получилось. Сами по себе три поражения подряд не приговор. Игры нет — вот беда.
Что это было в Уфе? Да, «Спартак» не первый большой клуб, который там проигрывает. Но моментов-то — мизер. А то, что в конце едва не сравняли, — банальный навал.
10 месяцев прошло — прогресса ноль", — написал Мостовой в своём «инстаграме».
Фото доступно в "инстаграме" Мостового.
«Спартак», набрав 14 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В 11-м туре красно-белые сыграют с «Оренбургом». Матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 29 сентября, начало — в 16:30 мск.
- 21 сентября 2019
-
08:00
-
07:35
-
06:53
-
06:21
-
05:49
-
05:28
-
04:39
-
03:54
-
02:51
-
02:35
-
02:02
-
01:47
-
01:29
-
01:02
-
00:40
-
00:33
-
00:16
-
00:12
- 20 сентября 2019
-
23:54
-
23:53
-
23:37
-
23:37
-
23:26
-
23:23
-
23:02
-
23:00
-
22:49
-
22:37
-
22:19
-
22:19
-
22:01
-
22:00
-
21:43
-
21:40
-
21:24