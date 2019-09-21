Мостовой — о Кононове в «Спартаке»: 10 месяцев прошло — прогресса ноль

Экс-футболист столичного «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых от «Уфы» (0:1) в выездном матче 10-го тура и выразил мнение, что главный тренер москвичей Олег Кононов не справляется со своей работой.



«Новое поражение. Мне кажется, и главному тренеру, и руководству пора признать, что не получилось. Сами по себе три поражения подряд не приговор. Игры нет — вот беда.

Что это было в Уфе? Да, «Спартак» не первый большой клуб, который там проигрывает. Но моментов-то — мизер. А то, что в конце едва не сравняли, — банальный навал.

10 месяцев прошло — прогресса ноль", — написал Мостовой в своём «инстаграме».

Фото доступно в "инстаграме" Мостового.

«Спартак», набрав 14 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В 11-м туре красно-белые сыграют с «Оренбургом». Матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 29 сентября, начало — в 16:30 мск.

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