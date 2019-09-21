Шнякин: поведение уфимских боллбоев на игре со «Спартаком» — это печаль

Спортивный комментатор Дмитрий Шнякин поделился мнением о действиях боллбоев на матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфы» со «Спартаком» (1:0).
«Поведение уфимских боллбоев на игре со „Спартаком“ — это, конечно, печаль. Понятно, «маленькие хитрости», «помочь своим». Но учить подобному детей — а я уверен, что в таких случаях есть «установка», — это путь в никуда. Сначала ты подталкиваешь ребёнка к тому, чтобы он мяч приезжим игрокам с задержкой подавал, а уже взрослым спортсменом он решится на обман помасштабнее. Всегда этой теме поражался.
Ну а «Уфу» — с победой! Обыграть дома «Зенит», «Ростов» и «Спартак», не пропустив ни одного гола… Просто красавцы", — написал Шнякин в своём «фейсбуке».
«Уфа», набрав 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (14) — седьмое.
- 21 сентября 2019
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