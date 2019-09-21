Зидан: не беспокоюсь из-за слухов о Моуринью
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи о возможном увольнении и возвращении в клуб португальца Жозе Моуринью.
«Не думаю об уходе. Думаю только о завтрашней победе над „Севильей“. Вы, журналисты, находитесь здесь, чтобы говорить, и вы делаете это хорошо. Трудности, о которых говорят за пределами клуба, — это то, что мы не можем контролировать.
Слухи о Моуринью меня не беспокоят, это то, что есть. Я не должен отвечать, читаю это или нет, такова ситуация. В «Реале», когда проигрываешь один матч, ты должен изменить всё", — приводит слова Зидана AS.
В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает 3-е место. В четырёх матчах подопечные Зидана набрали 8 очков. Лидирует «Севилья» (10).
Источник: ведущие игроки «Реала» сомневаются в Зидане
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