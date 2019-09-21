«Зенит» — «Рубин»: составы команд на матч 10-го тура РПЛ

Тренерские штабы «Зенита» из Санкт-Петербурга и казанского «Рубина» определились с составами на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, дос Сантос, Шатов, Оздоев, Кузяев, Барриос, Дзюба, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Васютин, Караваев, Маммана, Осорио, Жирков, Сутормин, Мак, Краневиттер.
«Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Башкиров, Могилевец, Ташаев, Коновалов, Зуев, Кьяртанссон.
Запасные: Коновалов, Городовой, Сорокин, Степанов, Старфельт, Подберёзкин, Кипиани, Закиров, Макаров, Кварацхелия, Марков, Микелтадзе.
Встреча состоится сегодня, 21 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Рубин».
- 21 сентября 2019
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