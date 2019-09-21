Отаменди замкнул прострел Агуэро и забил пятый мяч в ворота «Уотфорда»

«Манчестер Сити» в матче шестого тура АПЛ потребовалось лишь 18 минут, чтобы забить в ворота «Уотфорда» пять мячей. Пятый мяч на 18-й минуте в ворота гостей отправил защитник «горожан» Николас Отаменди. Аргентинец замкнул прострел Серхио Агуэро.

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Ранее в составе «Сити» по мячу забили Давид Сильва, Серхио Агуэро, Рияд Марез и Бернарду Силва. При этом Агуэро отличился, точно исполнив пенальти.

«Манчестер Сити» в пяти турах набрал 10 очков, клуб занимает в турнирной таблице третье место. «Уотфорд» неудачно стартовал, набрав лишь два балла в пяти стартовых турах. После провала на старте руководство отправило в отставку Хави Грасию, которого на посту главного тренера «шершней» заменил Кике Флорес.