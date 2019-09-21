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Ошибка защитника «Эвертона» Мины помогла «Шеффилду» выйти вперёд

Ошибка защитника «Эвертона» Мины помогла «Шеффилду» выйти вперёд
Футбол / Англия 0

В матче шестого тура АПЛ «Эвертон» принимает «Шеффилд Юнайтед». В первом тайме гости не нанесли ни одного удара по воротам соперника, но всё равно сумели выйти вперёд. «Шеффилду» открыть счёт помогла ошибка защитника «Эвертона» Йерри Мины. Колумбиец после углового срезал мяч в собственные ворота.

Видео доступно на «Чемпионате».

Шестой тур АПЛ стартовал накануне, 20 сентября. В матче открытия тура «Борнмут» в гостях обыграл «Саутгемптон» со счётом 3:1. Сегодня, 21 сентября, состоялся один матч АПЛ — «Лестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». Хозяева победили со счётом 2:1.

«Эвертон» в пяти турах набрал 7 очков, «ириски» располагаются на 10-м месте в турнирной таблице. «Шеффилд Юнайтед» с 5 набранными очками находится на 15-м месте.

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