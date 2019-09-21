«Атлетико» сыграл вничью с «Сельтой» в домашнем матче Примеры
В 5-м туре испанской Примеры «Атлетико» принимал «Сельту». Матч состоялся на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершился со счётом 0:0.
«Атлетико», несмотря на потерю очков, поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды Диего Симеоне теперь 10 очков. Столько же очков у лидера первенства — «Севильи», которой ещё предстоит провести свой матч в этом туре. «Сельта», набрав 5 очков, располагается на 14-й строчке.
В следующем туре «Атлетико» предстоит на выезде сыграть с «Мальоркой». В свою очередь «Сельта» примет «Эспаньол». Матчи пройдут 25 и 26 сентября соответственно.
С расписанием нынешнего розыгрыша Примеры можно ознакомиться на «Чемпионате», с турнирной таблицей — пройдя по ссылке.
- 21 сентября 2019
-
21:44
-
21:32
-
21:31
-
21:27
-
21:25
-
21:23
-
21:19
-
21:00
-
20:58
-
20:53
-
20:52
-
20:47
-
20:47
-
20:35
-
20:35
-
20:34
-
20:26
-
20:25
-
20:18
-
20:12
-
19:55
-
19:45
-
19:36
-
19:35
-
19:35
-
19:19
-
19:13
-
19:08
-
19:03
-
18:55
-
18:53
-
18:52
-
18:47
-
18:44
-
18:39
Партнерский контент