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«Атлетико» сыграл вничью с «Сельтой» в домашнем матче Примеры

«Атлетико» сыграл вничью с «Сельтой» в домашнем матче Примеры
Футбол / Испания 0

В 5-м туре испанской Примеры «Атлетико» принимал «Сельту». Матч состоялся на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершился со счётом 0:0.

«Атлетико», несмотря на потерю очков, поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды Диего Симеоне теперь 10 очков. Столько же очков у лидера первенства — «Севильи», которой ещё предстоит провести свой матч в этом туре. «Сельта», набрав 5 очков, располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «Атлетико» предстоит на выезде сыграть с «Мальоркой». В свою очередь «Сельта» примет «Эспаньол». Матчи пройдут 25 и 26 сентября соответственно.

С расписанием нынешнего розыгрыша Примеры можно ознакомиться на «Чемпионате», с турнирной таблицей — пройдя по ссылке.

Испания - Примера. 5-й тур
21 сентября 2019, суббота. 19:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
0 : 0
Сельта
Виго
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