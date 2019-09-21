«Атлетико» сыграл вничью с «Сельтой» в домашнем матче Примеры

В 5-м туре испанской Примеры «Атлетико» принимал «Сельту». Матч состоялся на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершился со счётом 0:0.



«Атлетико», несмотря на потерю очков, поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды Диего Симеоне теперь 10 очков. Столько же очков у лидера первенства — «Севильи», которой ещё предстоит провести свой матч в этом туре. «Сельта», набрав 5 очков, располагается на 14-й строчке.



В следующем туре «Атлетико» предстоит на выезде сыграть с «Мальоркой». В свою очередь «Сельта» примет «Эспаньол». Матчи пройдут 25 и 26 сентября соответственно.



С расписанием нынешнего розыгрыша Примеры можно ознакомиться на «Чемпионате», с турнирной таблицей — пройдя по ссылке.