Сутормин: у «Рубина» защитники не картонные, просто «Зенит» был хорош

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу команды в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (5:0), в котором ему удалось отметиться дублем.
«В первом моменте Мага Оздоев хорошо навесил, а там уже оставалось только голову подставить. Во втором уже Дзюба всё сделал. Надо было обработать правильно и по воротам попасть. Хорошо, что оказался там, где надо. Будем двигаться дальше.
На поле вообще не было ощущения, что должно залетать всё. Просто понимали, что можем добыть крупную победу, и старались реализовывать все моменты, что и получилось. Да, гол не засчитали, но главное, что выиграли дома. Силы на Красноярск есть.
У «Рубина» защитники не картонные. Просто сегодня мы были хороши и использовали те зоны, то пространство, которые нам дал соперник», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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