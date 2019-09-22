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Вальверде: мы должны признать преимущество соперника

Вальверде: мы должны признать преимущество соперника
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал результат матча 5-го тура Ла Лиги с «Гранадой» (0:2).

«Меня сильно беспокоит наша игра. На выезде у нас постоянно проявляются какие-то проблемы. У нас не получается выступать на высоком уровне.

У команды под конец матча не хватает сил, чтобы атаковать. Это странно. Подобное уже происходило в матчах с «Боруссией», «Осасуной». Мы должны стать лучше, мы постараемся изменить ситуацию к лучшему.

Я чувствую ответственность за этот результат. Я зол, и мы действительно не заслуживали победы.
Наша команда должна признать преимущество соперника. Нас обыграли, и «Гранада» могла забить гораздо больше голов», – приводит слова Вальверде El Chiringuito.

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