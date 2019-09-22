Александер-Арнольд: не хотим, чтобы «Ливерпуль» помнили только за победу в ЛЧ

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд отметил, что команда намерена сражаться за все трофеи.
«Уверен, мы тщательно проанализировали победу „Манчестер Сити“ в прошлом сезоне английской Премьер-лиги. Они показали, как надо добиваться побед. Они были безжалостными. Потеря титула была худшим чувством, которое многие из нас когда-либо испытывали в футболе. Было больно упустить трофей, так близко подобравшись к нему. Мы чувствовали, будто подвели весь мир.
Сложно выигрывать один трофей за другим, но почему бы не попытаться? „Ливерпуль“ обладает всеми необходимыми качествами. Мы хотим выиграть всё и должны быть эгоистичными в своём стремлении.
Мы с размахом отметили победу в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. Но это не была неделя чистой радости — мы всё ещё были не до конца удовлетворены. Не хотим, чтобы нас помнили только за победу в Лиге чемпионов. Хочеися, чтобы нас запомнили по огромному количеству выигранных трофеев», — приводит слова защитника Daily Mail.
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