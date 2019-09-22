Губернатор Самарской области: для Мамаева будет рискованно переходить в «Крылья»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал слухи о возможном переходе в «Крылья Советов» бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, который в этом месяце освободился из колонии.

«Удивился этой новости. Тот самый Мамаев? Нет, этого не будет. Мы строим новую команду, у нас есть ветераны, на которых равняются молодые игроки. Не думаю, что Мамаев служил бы правильным ориентиром для молодёжи КС. Поэтому привлекать его в «Крылья» в каком бы то ни было качестве клуб не будет.

Да и для Мамаева это было бы рискованно. У нас болельщики иной раз сами следят за спортивным режимом футболистов. Бывали случаи, когда и «разговаривали по-мужски» с игроками, которые, по их мнению, не осознавали меру ответственности за результат», — приводит слова Азарова ГТРК «Самара».

Напомним, Мамаев отбывал наказание в колонии за участие в двух драках в Москве в начале октября 2018 года. Вместе с хавбеком сидел нападающий «Зенита» Александр Кокорин.