5 вариантов для продолжения карьеры Мамаева

Вчера Павел Мамаев стал свободным агентом. «Краснодар» расторг контракт с полузащитником по обоюдному согласию.
Официально подписать соглашение с новым клубом он сможет только зимой, после открытия траснферного окна. Тем не менее с местом для продолжения карьеры Павел наверняка определится гораздо раньше. Варианты у него есть.
«Урал»
Готовность подписать Мамаева недавно выражал президент «Урала» Григорий Иванов. Руководитель клуба заявлял, что не прочь видеть Павла в команде, но с одной оговоркой – о высокой зарплате придётся забыть.
«Если Мамаев и Кокорин захотят играть в «Урале», мы будем с ними разговаривать. Но это футболисты высокого уровня. Думаю, на них будет высокий спрос. Мы готовы и Кокорину, и Мамаеву предложить поиграть за нас. Правда, «Урал» не такой богатый клуб, у нас не такие высокие зарплаты», — отмечал Григорий Иванов.
Действительно, если не принимать во внимание размер оклада, то вариант с «Уралом» смотрится довольно неплохо. Екатеринбургский клуб – твёрдый середняк РПЛ, способный на равных играть с любым лидером чемпионата.
В команде Дмитрия Парфёнова хороший подбор игроков, однако в центре поля явно не хватает креативных футболистов. Мамаев как раз бы смог заполнить этот пробел.
«Крылья Советов»
В Самаре Мамаева хотят заполучить ещё больше, чем в Екатеринбурге. Кроме генерального директора «Крыльев Советов» Виталия Шашкова, о желании подписать футболиста заявлял тренер команды Миодраг Божович.
«Да, я говорил, что «Краснодар» с Мамаевым смотрелся интереснее. Я и сейчас так думаю. Он один из лучших игроков «Краснодара». Он мог бы усилить нашу команду.
Взял бы его в «Крылья», будь у меня возможность? Я бы взял и Кокорина, и Мамаева», — говорил специалист.
Впрочем, повышенный интерес самарцев к футболистам такого уровня понятен. Сейчас у команды не лучшие времена – «Крылья» плетутся в хвосте РПЛ и неизвестно, какое бы место занимала команда, если бы не феерил форвард Александр Соболев.
Вопрос лишь в том, захочет ли сам Мамаев стать игроком аутсайдера чемпионата?
«Ахмат»
Похоже, в глазах общественности «Ахмат» хочет стать клубом, способным приютить и «исправить» опальных футболистов. Летом был подписан Денис Глушаков, а осенью, через несколько дней после задержания Кокорина и Мамаева, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сделал следующее заявление.
«Я посоветовался с руководством футбольного клуба «Ахмат», мы готовы при любом исходе уголовного дела, когда Александр Кокорин и Павел Мамаев окажутся на свободе, если даже это произойдёт завтра или через продолжительное время, трудоустроить их в нашей команде.
Заявляю ответственно, что мы не ждём от них никакой звёздной игры и забитых мячей. Наша цель — помочь молодым людям вернуться в нормальную жизнь, безболезненно пройти период адаптации. Это никоим образом не служит попыткой повлиять на общественное мнение или ход следствия», — отметил Рамзан Кадыров.
С тех пор от своих слов Глава Чеченской Республики не отказывался. Однако с точки зрения комплектации состава «Ахмат» вряд ли сильно нуждается в Мамаеве. Сейчас в команде Рахимова и так достаточно креативных футболистов, способных сыграть в центре поля (Глушаков, Бериша, Иванов).
«Динамо»
Не исключено, что в ближайшее время полузащитник может вернуться в Москву. По информации «СЭ», сейчас Павел ведёт переговоры с «Динамо».
Из всех перечисленных вариантов, московский клуб, пожалуй, наиболее привлекателен для игрока. В летнее трансферное окно «бело-голубые» усилились более чем 10 футболистами, поставив цель – попасть в зону еврокубков. Так что амбиции «Динамо» наверняка по душе хавбеку, ещё год назад выступавшему с «Краснодаром» в Лиге Европы.
Кроме того, место в центре полузащиты московского клуба занимает Шарль Каборе. С опорником Мамаев успешно взаимодействовал в краснодарской команде, потому встроить его в игру «Динамо» будет немного проще.
Препятствием для успешного выступления Павла в основном составе «бело-голубых» может стать только его форма. В предстоящие несколько месяцев растренированному хавбеку нужно серьёзно поработать над собой для того, чтобы вытеснить кого-то из обновленной линии полузащиты «Динамо».
«Галатасарай»
О заграничном варианте продолжения карьеры Мамаева рассказал футбольный тренер Александр Петренко, судивший матчи с участием полузащитника в колонии. Он заявил, что разговаривал с футболистами за 2 дня до их выхода из колонии и узнал, что Мамаевом якобы интересуется «Галатасарай».
Сейчас сложно сказать, насколько реален переезд хавбека в Турцию. Однако если полузащитнику гарантируют игровую практику и предложат достойный контракт, то возможно Мамаев и решится на новый вызов. По крайней мере, переход футболистов, игравших в РПЛ, в турецкие клубы – не редкость.
- 21 сентября 2019
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