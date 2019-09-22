Балотелли — о своей форме: последний раз такой вес у меня был в «Манчестер Сити»

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли отметил, что набрал хорошую форму в команде.



«Думаю, в последние полтора месяца я работал усерднее, чем когда-либо ранее. Пока не готов к официальным матчам, провёл лишь две товарищеские встречи, но сейчас чувствую, что нахожусь в отличной форме. Последний раз такой вес у меня был в „Манчестер Сити“. Безусловно, моя основная цель — попасть в состав национальной команды Италии на чемпионат Европы 2020 года. Сейчас я сосредоточен на работе», — приводит слова Балотелли Football Italia со ссылкой на DAZN.



Балотелли выступал в составе «Манчестер Сити» с 2010 по 2013 год. В 2019 году итальянский форвард перешёл в «Брешию», с которой заключил контракт на сезон. Стороны могут продлить договор ещё на один год.

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