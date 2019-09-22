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«Сассуоло» разгромил СПАЛ в матче Серии А

«Сассуоло» разгромил СПАЛ в матче Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 4-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» принимал СПАЛ. Встреча прошла на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 26-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Сассуоло» Франческо Капуто. В компенсированное время первого тайма Капуто оформил дубль и упрочил преимущество хозяев в счёте. В начале второго тайма, на 47-й минуте, полузащитник «Сассуоло» Жозеф Альфред Дункан довёл счёт до разгромного.

«Сассуоло» набрал 6 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. СПАЛ (3) — на 18-м месте в таблице чемпионата Италии. Лидером соревнований на данный момент является миланский «Интер», набравший 12 очков в 4 матчах.

Италия - Серия А. 4-й тур
22 сентября 2019, воскресенье. 13:30 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
3 : 0
СПАЛ
Феррара
1:0 Капуто – 26'   2:0 Капуто – 45+2'   3:0 Дункан – 47'
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