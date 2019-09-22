«Сассуоло» разгромил СПАЛ в матче Серии А

В матче 4-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» принимал СПАЛ. Встреча прошла на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



На 26-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Сассуоло» Франческо Капуто. В компенсированное время первого тайма Капуто оформил дубль и упрочил преимущество хозяев в счёте. В начале второго тайма, на 47-й минуте, полузащитник «Сассуоло» Жозеф Альфред Дункан довёл счёт до разгромного.



«Сассуоло» набрал 6 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. СПАЛ (3) — на 18-м месте в таблице чемпионата Италии. Лидером соревнований на данный момент является миланский «Интер», набравший 12 очков в 4 матчах.