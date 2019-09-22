Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Клопп одержал 92 победы в первых 150 матчах в АПЛ. Это 2-й результат в турнире

Клопп одержал 92 победы в первых 150 матчах в АПЛ. Это 2-й результат в турнире
Футбол / Англия 0

Матч 6-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» стал для главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа 150-м в турнире.

Как сообщает Opta Sport, на счету немецкого специалиста и его команды 92 победы. Это второй результат в АПЛ для тренеров в их первых 150 матчах в турнире. Первое место по этому показателю занимает Жозе Моуринью. На счету португальца — 105 побед. За Клоппом следует сэр Алекс Фергюсон. Шотландец выиграл 90 из первых своих 150 матчей в турнире вместе с «Манчестер Юнайтед».

Интересно, что превзойти показатель наставника «Ливерпуля» уже в ближайшее время может Хосеп Гвардиола. На сегодняшний день с «Манчестер Сити» испанский специалист провёл 120 матчей. В этих встречах его команда одержала 91 победу.

«Ливерпуль» первым в истории АПЛ выиграл 6 первых матчей в 2 сезонах подряд
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент