Клопп одержал 92 победы в первых 150 матчах в АПЛ. Это 2-й результат в турнире
Матч 6-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» стал для главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа 150-м в турнире.
Как сообщает Opta Sport, на счету немецкого специалиста и его команды 92 победы. Это второй результат в АПЛ для тренеров в их первых 150 матчах в турнире. Первое место по этому показателю занимает Жозе Моуринью. На счету португальца — 105 побед. За Клоппом следует сэр Алекс Фергюсон. Шотландец выиграл 90 из первых своих 150 матчей в турнире вместе с «Манчестер Юнайтед».
Интересно, что превзойти показатель наставника «Ливерпуля» уже в ближайшее время может Хосеп Гвардиола. На сегодняшний день с «Манчестер Сити» испанский специалист провёл 120 матчей. В этих встречах его команда одержала 91 победу.
«Ливерпуль» первым в истории АПЛ выиграл 6 первых матчей в 2 сезонах подряд
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