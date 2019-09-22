В случае отставки Хохлова «Динамо» попробует пригласить Галактионова

Как стало известно «Чемпионату», в случае отставки Дмитрия Хохлова руководство «Динамо» с большой долей вероятности пригласит на пост главного тренера Михаила Галактионова.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает 11-е место. В 10 матчах бело-голубые набрали 10 очков. В следующем туре столичная команда сыграет в гостях с «Ростовом». Встреча состоится в субботу, 28 сентября. Ближайшим же матчем для «Динамо» станет игра с «Лучом» в 1/16 финала Кубка России. Встреча пройдёт в среду, 25 сентября.

В настоящее время Галактионов возглавляет молодёжную сборную России. В период с 2017 по 2018 год он тренировал «Ахмат». На тренерском мостике грозненской команды он сменил нынешнего наставника «Спартака» Олега Кононова.