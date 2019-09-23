Икарди: «Интер» ничего не выигрывал, поэтому я ушёл в клуб-победитель

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди рассказал, почему он принял решение покинуть «Интер» и перейти в парижский клуб.

«Я пришёл сюда, чтобы играть. Если вы переходите в аренду с опцией выкупа, то должны приложить все усилия, чтобы клуб решил выкупить трансфер. Посмотрим, что будет следующим летом.



Я был на седьмом небе в «Интере», моей мечтой было сыграть с клубом в Лиге чемпионов. Мы это сделали в прошлом сезоне, но «Интер» ничего не выигрывал. Я решил, что пришло время для меня перейти в клуб-победитель, в котором я мог бы выигрывать трофеи. Пришло время начать побеждать.



Люди называют меня «убийцей» в штрафной. Я всегда готов забивать голы. С моего дебюта в Росарио, когда я был очень молодым, моей целью и навязчивой идеей всегда было забивать голы.



Я думаю, что Ванда в качестве агента — лучшее решение для моей семьи и карьеры. Я не думал об этом дважды. Я тот, кто относится к мужчинам и женщинам одинаково. У меня три сына и две дочери, но я отношусь к ним одинаково и дарю им одинаковые подарки", — приводит слова Икарди Football Italia со ссылкой на Canal Plus.