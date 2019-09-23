Лэмпард: в матче с «Ливерпулем» всё решили детали

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал результат матча 6-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
«После поражения не всегда можно найти положительные моменты, но во втором тайме команда демонстрировала ту игру, которую я хочу от неё видеть: мы действовали напористо, со страстью, быстро перемещали мяч, меняли подходы, доставляли мяч в штрафную соперника. Это то, над чем мы работаем и что я увидел в матче с «Ливерпулем».
Всё решили детали. Гол Фирмино стоил нам потери очков, поскольку мы не должны позволять беспрепятственно наносить удары головой из вратарской площади», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба клуба.
- 23 сентября 2019
-
03:47
-
02:59
-
02:47
-
02:31
-
01:59
-
01:46
-
01:41
-
00:57
-
00:52
-
00:35
-
00:28
-
00:26
-
00:11
- 22 сентября 2019
-
23:58
-
23:51
-
23:38
-
23:37
-
23:18
-
23:10
-
23:09
-
22:46
-
22:40
-
22:30
-
22:24
-
22:17
-
22:12
-
22:08
-
22:05
-
21:57
-
21:56
-
21:54
-
21:50
-
21:49
-
21:39
-
21:33