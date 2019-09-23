Лэмпард: в матче с «Ливерпулем» всё решили детали

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал результат матча 6-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«После поражения не всегда можно найти положительные моменты, но во втором тайме команда демонстрировала ту игру, которую я хочу от неё видеть: мы действовали напористо, со страстью, быстро перемещали мяч, меняли подходы, доставляли мяч в штрафную соперника. Это то, над чем мы работаем и что я увидел в матче с «Ливерпулем».

Всё решили детали. Гол Фирмино стоил нам потери очков, поскольку мы не должны позволять беспрепятственно наносить удары головой из вратарской площади», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба клуба.