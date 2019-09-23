Шишкин: то, что сейчас происходит в «Спартаке», творилось из года в год
Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин, выступающий в настоящее время за московское «Торпедо», поделился мнением о ситуации, сложившейся в его прежнем клубе. «Спартак» в РПЛ потерпел три поражения подряд. В 10-м туре москвичи проиграли в гостях «Уфе» со счётом 0:1. До этого москвичи уступили «Уралу» (1:2) и «Зениту» (0:1).
«То, что сейчас происходит в «Спартаке», творилось из года в год, даже в моё время. Уже, наверное, все к этому привыкли. Можно выиграть дерби — и тебе всё простят, а потом проиграть условной «Уфе» — и тренера просят уйти в отставку.
В «Спартаке» долгое время было так, за исключением чемпионского года с Каррерой. В чём тут причина? Если бы кто-то знал, то проблему бы давно исправили», — приводит слова Шишкина «Матч ТВ».
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