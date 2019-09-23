Анчелотти поддержал решение арбитра остановить матч из-за проявлений расизма

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти поддержал решение арбитра Даниэле Орсато остановить матч 4-го тура Серии А «Аталанта» — «Фиорентина» из-за расистских выкриков с трибун. Фанаты оскорбляли защитника «фиалок» Далберта.

«Орсато поступил правильно, прервав матч, учитывая, что произошло с Далбертом. Это шаг вперёд, будут и другие меры.

Нам нужно следовать этой политике. Инфантино уже сказал, что не стоит это терпеть. Мы считаем также. Теперь у нас есть преимущество в виде камер на стадионах. Нам нужно принимать меры», — цитирует Анчелотти Calciomercato.

Ранее оскорблениям на расистской почве подвергались форвард «Интера» Ромелу Лукаку, хавбек «Милана» Франк Кессье и другие темнокожие футболисты.