Матч «Аталанта» — «Фиорентина» был остановлен из-за проявлений расизма

Матч 4-го тура итальянской Серии A «Аталанта» — «Фиорентина» (2:2) был остановлен из-за расистских выкриков с трибун, сообщает Goal.



Расистские оскорбления были направлены в адрес защитника «Фиорентины» Далберта. Арбитр матча Даниэле Орсато сразу остановил игру после того, как бразильский футболист пожаловался ему на оскорбления.



Диктор во время вынужденного перерыва через громкоговорители призвал фанатов прекратить расистские высказывания и оскорбления. Болельщики «Аталанты» отреагировали на замечание громким свистом. После небольшой паузы игру возобновили.



После четырёх матчей «Аталанта», набрав 7 очков, занимает 6-е месте в турнирной таблице. «Фиорентина» — на последнем, 20-м, с 2 очками.

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