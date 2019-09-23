Гол Витселя и упущенная победа дортмундской «Боруссии» в видеообзоре

Накануне, 22 сентября, состоялись заключительные матчи пятого тура немецкой Бундеслиги. Дортмундская «Боруссия» не сумела обыграть в гостях «Айнтрахт», упустив преимущество в два мяча.
Счёт на 11-й минуте открыл бывший хавбек «Зенита» Аксель Витсель, которому ассистировал Торган Азар, брат вингера «Реала» Эдена Азара. В концовке первого тайма Андре Силва сравнял счёт. На 66-й минуте Джейдон Санчо удвоил преимущество гостей, но в концовке матча Томас Дилэйни отправил мяч в собственные ворота.
Видео доступно на «Чемпионате».
В другом матче дня «Боруссия» из Мёнхенгладбаха одержала волевую победу над «Фортуной» со счётом 2:1. Дубль в составе «Боруссии» оформил 22-летний форвард Маркус Тюрам.
Дортмундская «Боруссия» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 10 очков. «Боруссия» Мёнхенгладбах находится на шестой строчке, также набрав 6 очков.
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