Черчесов выбрал Роналду при голосовании за игрока года, Дзюба — ван Дейка

Стало известно, за кого отдали голоса главный тренер сборной России Станислав Черчесов и капитан российской национальной команды Артём Дзюба при голосовании за лучшего футболиста года по версии ФИФА.

Черчесов поставил на первое место португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, отдав ему пять баллов. Форвард «Барселоны» Лионель Месси, по мнению Черчесова, — на втором месте, и специалист отдал ему три балла. Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк (1) в рейтинге Черчесова — на третьем месте.

Дзюба отдал пять баллов ван Дейку, три — Роналду, один — Месси.

По итогам голосования первое место занял Месси, набравший 46 баллов. Вторым стал ван Дейк, получивший 38 голосов. Третье место (36) — у Роналду. Месси завоевал награду в шестой раз.