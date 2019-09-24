Марсело: многие в нас сомневались, но «Реал» будет всегда

Защитник «Реала» Марсело прокомментировал попадание четырех футболистов мадридского клуба в символическую сборную прошлого сезона по версии FIFPro.



«Мы не выиграли титулов, но в «Реал Мадриде» всегда будут игроки, которые совершают неординарные вещи.



Многие в нас сомневались и не хотели видеть футболистов «Мадрида», но «Реал» будет всегда», – написал Марсело в «твиттере» «Реал Мадрида».



В символическую сборную по версии FIFPro вошли:

Вратарь: Алисон («Ливерпуль»);

Защитники: Маттейс де Лигт (»Ювентус»), Серхио Рамос, Марсело («Реал Мадрид»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

Полузащитники: Эден Азар, Лука Модрич («Реал Мадрид»), Френки де Йонг («Барселона»);

Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»).