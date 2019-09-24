Марсело: многие в нас сомневались, но «Реал» будет всегда

Защитник «Реала» Марсело прокомментировал попадание четырех футболистов мадридского клуба в символическую сборную прошлого сезона по версии FIFPro.
«Мы не выиграли титулов, но в «Реал Мадриде» всегда будут игроки, которые совершают неординарные вещи.
Многие в нас сомневались и не хотели видеть футболистов «Мадрида», но «Реал» будет всегда», – написал Марсело в «твиттере» «Реал Мадрида».
В символическую сборную по версии FIFPro вошли:
Вратарь: Алисон («Ливерпуль»);
Защитники: Маттейс де Лигт (»Ювентус»), Серхио Рамос, Марсело («Реал Мадрид»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);
Полузащитники: Эден Азар, Лука Модрич («Реал Мадрид»), Френки де Йонг («Барселона»);
Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»).
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