Невилл: нельзя ничего выиграть с детьми, «Манчестер Юнайтед» надо ещё 6 новичков

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт британского ТВ Гарри Невилл считает, что «красным дьяволам» необходимо продолжить инвестировать в состав. Невилл согласился со словами Алана Хансена, который в середине 90-х заявил, что «с детьми нельзя ничего выиграть». Так Хансен отозвался о решении сэра Алекса Фергюсона ввести в основной состав выпускников «класса 92», в число которых входили братья Невилл, Дэвид Бекхэм, Райан Гиггз и другие игроки, ставшие легендами клуба.

«Во время поражения от «Вест Хэма» я говорил, что в последние семь-восемь лет клуб потратил около £ 900 млн, но от тех инвестиций ничего не осталось. У этой команды есть «кости», молодые игроки из академии. Потенциально есть Давид де Хеа, который сейчас испытывает сложности, Гарри Магуайр. Но этого недостаточно.

Я много раз говорил, что Хансен был прав, с детьми ничего не выиграть. «Класс 92» не выиграл Премьер-лигу, у нас в команде были Стив Брюс, Гарри Паллистер, Рой Кин, Эрик Кантона, Брайан Макклэр и Петер Шмейхель. Они протащили нас к чемпионству. Без них у «класса 92» не было бы ни единого шанса.

«Манчестер Юнайтед» нужны игроки в компанию к де Хеа и Магуайру. Нужно несколько полузащитников, форвард, игрок, обеспечивающий ширину, левый защитник. Нужно пять-шесть новичков», — приводит слова Невилла Goal.