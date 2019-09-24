«Оренбург», «Тамбов» и «Ростов» оштрафованы по итогам 10-го тура РПЛ

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении «Оренбурга» по итогам матча 10-го тура РПЛ с «Локомотивом». Также глава КДК РФС сообщил, что санкциям были подвержены «Тамбов» и «Ростов».
«На поле выбежал болельщик. За необоспечение безопасности и появление на поле постороннего лица «Оренбург» оштрафован на 120 тыс. рублей.
Болельщики «Ростова» скандировали нецензурную лексику. Это нарушение уже третье в сезоне — штраф 30 тыс. рублей.
«Тамбов» — задержка начала матча на две минуты и 30 секунд. Клуб оштрафован на 50 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Встреча «Оренбург» — «Локомотив» завершилась со счётом 3:2 в пользу москвичей. Гости забили два мяча, но затем позволили сопернику сократить отставание до минимума. В концовке клубы обменялись забитыми мячами. «Тамбов» в матче 10-го тура со счётом 2:1 обыграл ростовчан.
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