Де Лигт: язык и футбол в Италии сильно отличаются от голландского, но я счастлив

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт сообщил, что не жалеет о переходе в туринский клуб. В то же время голландец признался, что по-прежнему учится. Также Де Лигт, посетивший церемонию вручения премии лучшему игроку минувшего сезона, признался, что не может выбрать между форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком. Приз в итоге получил капитан «Барселоны» Лионель Месси.
«В моей жизни произошло много перемен, но всё складывается хорошо. Я действительно счастлив, что сделал такой выбор, когда подписал контракт с «Ювентусом».
Я учу итальянский. Язык и футбол в Италии сильно отличаются от голландского. Но я очень рад, что играю за «Ювентус».
Ван Дейк или Роналду? Мне повезло, что я играл с ними обоими. Но, если честно, я не могу выбрать кого-то из них», — приводит слова Де Лигта Calciomercato.
- 24 сентября 2019
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