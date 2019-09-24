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Месси: многие думают, что наше соперничество с Роналду выходит за рамки футбола

Месси: многие думают, что наше соперничество с Роналду выходит за рамки футбола
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о соперничестве с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду. Напомним, накануне аргентинец был признан лучшим игроком года по версии ФИФА.

«Многие думают, что наше соперничество с Роналду выходит за рамки футбола, но это не так. У людей складывается такое впечатление из-за нашей длительной спортивной конкуренции. Один из нас играет за „Барселону“, другой на протяжении долгого времени выступал за „Реал“. Мы постоянно получали индивидуальные награды. Мы оба всегда хотим лучшего для наших команд и не хотим проигрывать. Вот почему существует такая конкуренция. И важно, что она остаётся в пределах поля», — приводит слова Месси Goal.com.

Помимо Месси на награду были номинированы нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Эта награда стала шестой для аргентинского форварда. Ранее Месси завоевывал трофей в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. Роналду становился обладателем награды пять раз, а голландец ван Дейк ни разу не удостаивался приза лучшему игроку года по версии ФИФА.

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