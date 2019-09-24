Клопп: Гвардиола выглядит идеально, а я похож на серийного убийцу, когда кричу
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле и рассказал о своём поведение во время матчей. Напомним, накануне немецкий специалист был признан лучшим тренером года по версии ФИФА.
«Никогда не задумывался о том, как веду себя на бровке. Я такой, какой я есть. Мне не очень интересно, что говорят обо мне люди, но я знаю, что они не считают меня тактиком. Я слишком живой, чтобы быть тактиком. Я эмоциональный человек.
Гвардиола тоже энергичный, но не настолько. Он выглядит лучше, когда кричит. Пеп всегда выглядит идеально — фигура, одежда, всё идеально. Когда я кричу, я выгляжу как серийный убийца. Таково моё выражение лица», — приводит слова Клоппа FourFourTwo.
Клопп будет отдавать 1% зарплаты на благотворительность
- 24 сентября 2019
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