«Spasiba Golovin» L'Equipe отметил Головина, сделавшего дубль в Лиге 1

Французское издание L'Equipe отметило игру российского полузащитника «Монако» Александра Головина, который принёс победу своей команде в матче 7-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» (3:1).

«Spasiba Golovin», — сообщается в «твиттере» L'Equipe.

Головин открыл счёт на 29-й минуте. Автором голевой передачи стал Сеск Фабрегас. На 74-й минуте Головин вновь вывел «Монако» вперёд, отличившись с передачи Ислама Слимани. Окончательный счёт установил Виссам Бен-Йеддер, которому ассистировал Головин.



Благодаря победе «Монако», набрав шесть очков, покинул зону вылета и поднялся на 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА. Сумма трансфера составила € 30 млн.