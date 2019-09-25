Слуцкий: не совмещайте работу в сборной с работой в крупном клубе — это перебор

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий признался, что испытывал трудности, совмещая работу в сборной России с тренерской деятельностью в ЦСКА.



«Период моей работы в сборной России был очень тяжёлым. Я возглавил команду, когда из неё ушёл Капелло. Тогда мы шли на третьем месте в группе, что было недостаточно для положительного итога. Нам нужно было выиграть четыре матча подряд, и это у нас получилось. Благодаря этому мы пробились на чемпионат Европы — 2016. Мне приходилось нелегко, поскольку тогда я продолжал работать в ЦСКА, самом большом клубе России. Мы боролись за чемпионство и завоевали титул. Одновременно работать в сборной, сражающейся за выход на чемпионат Европы, было очень тяжело. Совет всем — пожалуйста, никогда не совмещайте работу в сборной с работой в крупном клубе. Это перебор», — сказал Слуцкий в интервью FOX Sports.



Слуцкий возглавлял московский ЦСКА с 2009 по 2016 год. В период с 2015 по 2016 год специалист совмещал работу в ЦСКА с тренерской деятельностью в сборной России.

Слуцкий: все спрашивают, почему я продаю Караваева, но нет шансов сказать «нет»